Гуф вернулся в Россию и вызвал на бой дзюдоиста и политика Дмитрия Носова

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, вернулся в Россию после слухов о его задержании в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ). Об этом он сообщил в видеообращении к зрителям, которое активно распространяется на YouTube. Причиной стал вызов на поединок дзюдоиста и политика Дмитрия Носова.

«Приезжай, давай завтра на Пятницкой в „Луизеане“ (ресторан на Пятницкой улице — Прим. ред.) в семь часов вечера. Приезжай с кем хочешь, я буду один <…> Я могу с тобой встретиться, могу раз на раз перекинуться во дворе, в зале. Я знаю, что ты сильнее, но попытка — не пытка», — сказал Гуф.

Он добавил, что можно решить вопрос не только в поединке, но и во время беседы за «кружечкой стаута». Рэпер подчеркнул, что не верит в случайность встречи с Носовым на Пхукете (остров в Таиланде).

«Кто-то от меня соскочил все-таки с острова, получилось. Из Москвы соскочить не получится. Понимаете? Понимаешь? Не надо свой нос совать туда, куда не надо. Серьезно, давай с тобой поговорим», — сказал Гуф.

Телеканал отмечает, что музыкант считает Носова виновным в разрушении его семьи и проблемах последних семи лет.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее в прессе появились сообщения о том, что рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби по пути из Таиланда в Россию. Позже адвокат музыканта опроверг эту информацию.