Роструд напомнил россиянам о предстоящих длинных выходных

Россиян ждут длинные выходные с 22 по 24 февраля. Об этом напоминает Роструд.

В этом году праздничный День защитника Отечества выпадает на воскресенье. Чтобы не лишать граждан календарного выходного, принято решение перенести его на понедельник.

Следующая сокращенная рабочая неделя ждет нас в начале марта. В связи с празднованием Международного женского дня, который тоже приходится на воскресенье, выходным станет девятое число, понедельник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиян ждет короткая рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества.