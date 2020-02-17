Роструд напомнил россиянам о предстоящих длинных выходных

Эфирная новость 52

Трехдневные выходные с 22 по 24 февраля ждут жителей страны из-за переноса праздничного Дня защитника Отечества.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Россиян ждут длинные выходные с 22 по 24 февраля. Об этом напоминает Роструд.

В этом году праздничный День защитника Отечества выпадает на воскресенье. Чтобы не лишать граждан календарного выходного, принято решение перенести его на понедельник.

Следующая сокращенная рабочая неделя ждет нас в начале марта. В связи с празднованием Международного женского дня, который тоже приходится на воскресенье, выходным станет девятое число, понедельник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиян ждет короткая рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества.

+5° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
63.31
-0.14 68.62
-0.15
ТОП-2 знаков зодиака мужчин, которые легко смогут ужиться с тещей

Новости СМИ2