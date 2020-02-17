Роструд напомнил россиянам о предстоящих длинных выходных
Трехдневные выходные с 22 по 24 февраля ждут жителей страны из-за переноса праздничного Дня защитника Отечества.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Россиян ждут длинные выходные с 22 по 24 февраля. Об этом напоминает Роструд.
В этом году праздничный День защитника Отечества выпадает на воскресенье. Чтобы не лишать граждан календарного выходного, принято решение перенести его на понедельник.
Следующая сокращенная рабочая неделя ждет нас в начале марта. В связи с празднованием Международного женского дня, который тоже приходится на воскресенье, выходным станет девятое число, понедельник.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиян ждет короткая рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества.
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