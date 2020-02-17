Россиян ждет короткая рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества

Последняя рабочая неделя февраля будет на один день короче. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества. Так как 23 февраля в этом году пришелся на воскресенье, выходной с этого дня перенесли на понедельник. Таким образом, рабочая неделя для многих россиян начнется с 25 февраля.

День защитника Отечества берет свое начало с 1919 года. Тогда 23 февраля в РСФСР впервые отметили годовщину Красной армии, тогда он был совмещен с днем Красного подарка — благотворительной акцией, во время которой собирались продукты и вещи для солдат РККА (Рабоче-крестьянской красной армии — Прим.ред.)

С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как «День Красной армии», с 1946 года — «День Советской армии», с 1949 по 1992 годы — «День Советской армии и Военно-морского флота».

С 2002 года 23 февраля стал нерабочим праздничным днем.

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