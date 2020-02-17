Почему петербуржцы в этом сезоне могут так и не попробовать корюшки
Коренные петербуржцы еще помнят корюшку по 50 рублей, сегодня сезонную рыбу меньше чем по 500 не отдают.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Moritz Frankenberg; 5-tv.ru
Местная рыба может исчезнуть с наших столов. В преддверии сезона корюшки об этом заявили рыбаки Петербурга. Их коллеги из Владивостока грозят оставить жителей Приморья без традиционной красноперки или наваги. Голова проблемы — в экономике, в хвосте стоим мы, потребители, которые рискуют никогда не попробовать вкусной жареной рыбки, потому что цена кусается.
По словам рыбаков, раньше тем, кто сам добывал рыбу, можно было продавать ее со своих автолавок. Коренные петербуржцы еще помнят корюшку по 50 рублей, сегодня сезонную рыбу меньше чем по 500 не отдают. Хотя на пристани, рыбаки могут отвесить килограмм и за 100, не браконьерскую, со всеми документами. Но кажется система рыбной торговли выстроена так, чтобы заработали все кроме добытчиков. А издержки, разумеется, за счет покупателей.
Почему мы не можем распорядиться своими богатыми подводными ресурсами, и кто мешает россиянам чаще устраивать рыбные дни? Ответы на вопросы, смотрите в сюжете Артура Ломидзе.
Ранее 5-tv.ru выяснял, сколько на самом деле должна стоить корюшка, продающаяся в Санкт=-Петербурге по цене красной рыбы.
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