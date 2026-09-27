Отчасти из-за стоимости больших АЭС, сейчас, на пороге атомного ренессанса, набирает популярность идея строительства так называемых «малых» и даже «мини» станций. «Малая», которая выдает мощность до 300 мегаватт, для сравнения — один обычный реактор, это минимум 1000, а есть и еще мощнее, и, как правило, на станции не один блок. «Мини» — тут главное требование к габаритам, чтобы можно было перевозить в контейнере. До такого еще никто не дошел «на практике».

А вот малые АЭС не только строятся, они уже есть. Пример, плавучая станция «Академик Ломоносов», которая работает на Чукотке. Единственная в мире, которая уже воплощена «в железе», есть и подписанные контракты. Единственное, в чем мы можем уступать конкурентам — в политическом лоббизме. Американская компания Westinghouse, хотя правильнее ее называть уже после смены владельцев канадская компания, не стесняясь, продавливает свои проекты там, где есть интересы НАТО: Польша, Украина, Болгария, Словакия, Финляндия, Швеция. Посмотрим, что у них получится.

Так, глядишь, и до Германии дело дойдет, где канцлер Мерц признал ошибку своих предшественников, закрывших атомную отрасль в стране. 12 АЭС было заморожено еще при Меркель, Шольц лишь довершил разгром.

Впрочем, времени возрождать «мирный атом» у Мерца практически не осталось, да он и сам это понимает. Его партия перенесла еще два жестких удара, проиграв выборы в Мекленбурге-Передней Померании и потеряв Берлин.

За что цепляется непопулярный канцлер? Только за оборонку.

Он с остервенением переводит страну на военные рельсы вопреки воле граждан и здравому смыслу. Может, потом он и эти свои действия назовет ошибкой или катастрофой задумался корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Они рисуют карты предполагаемых российских ударов по Европе. Говорят, будем бить «Геранями».

Угроза, которую Россия представляет для нескольких стран Европы, становится все более конкретной.

А крупнейшие интернет-магазины Германии запустили продажу тревожных чемоданчиков. Стоимость -99 евро.

Пять учений за неделю. В Гамбурге — с грозным названием — красный шторм Чарли. Все тот же Бундесвер отрабатывает переброску войск и техники на восточный фланг НАТО. Атака начинается с заезда техники на паром. Видимо, условные мосты уже условно разбиты.

Репетируют отражение атаки на порт. Привлекли медиков, спасателей. Тут и террористы откуда-то взялись и дроны вражеские. Их, внимание — ловят сетью. Как будто в реальных боевых условиях это хоть раз сработало.

«Маленький дрон, с которым мы сражались, был, по сути, оригинальной копией дрона из Лейпцига. Вот с какими сценариями мы сталкиваемся», — заявил сенатор по внутренним делам Гамбурга Энди Грот.

Еще 10 лет назад на учениях — у их армии не было топлива, бронежилетов. Солдаты шли с условный бой с черенками от лопат вместо автоматов. Годами политики говорили о масштабных реформах и освоении опыта современной войны. И вот тренировка со Шведами. Техника идет колонной, словно предлагая себя в руки операторов дронов. Солдаты спокойно высаживаются на берегу, как будто не существует мин и воздушной разведки.

«Бундесвер был намеренно разрушен функционерами вроде Урсулы фон дер Ляйен. Сегодня армия германии в состоянии трансформации. Хочет стать сильнейшей армией Европы. Хотя никакого реального боевого опыта у нее нет», -з аявил политолог, муниципальный советник в мэрии Версаля Фабье Бугле.

Сейчас Бундесвер наращивает бронетанковые силы. Заказали новые Леопарды, аж 123 штуки. Закупили 200 ПУМ — боевых машин пехоты. На смену мардерам. Вот таким, которые, как и их леопарды за 10 миллионов евро, горели от ударов нашими дронами.

Обновление Бундесвера конечно называют повышением обороноспособности. Даже выпустили тысячестраничный документ, который описывает действия всех немцев в случае нападения России. И даже не показали его депутатам от партии АДГ, которые сейчас побеждают на местных выборах. Слишком часто те упоминают необходимость восстановить связи с Москвой.

«Территория Центральной Европы и Германия рассматривается прежде всего, как логистическая территория. Там расширяются дороги, тоннели и страны НАТО будут готовы совершить очередной поток очередной поход на Восток. Барбаросса два фактически уже запущена», — заявил полковник запаса, ветеран боевых действий Игорь Витюк.

Исторически, Бундесвер — это армия не обороны. Они уже начинали вторую мировую с провокации. Организовав фейковое нападение поляков на свою радиостанцию.

Сегодня из повестки не уходит игрушечный дрон в Лейпциге. Да и судя по словам генсека НАТО, они оставляют себе возможность напасть первыми. Был бы план, а повод найдется.

«Что касается Статьи 5, то ее формулировка намеренно оставлена ​​неопределенной: мы не будем никому точно говорить, когда именно она вступает в силу, а когда нет, чтобы не раскрывать карты нашим противникам», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

На случай войны с нами у Запада всегда есть заготовочки. Первым начал Черчилль в 1945 году, поручил разработать операцию «Немыслимое». Атака через Польшу всеми силами. Тогда проект не поддержали штаты. У них был свой план. С кодовым названием «Дропшот». Хотели сбросить — 300 атомных бомб и 29 тысяч обычных на Союз. Тогда до этого не дошло. Сегодня — можно только гадать, что там написали немцы на тысяче страниц.

«Постановка вопроса в случае нападения России на Европу принципиально неверна. России Европа не нужна, а вот провокации с Калининградской области, которая может заставить Россию провести операцию по де блокаде Калининградской области заставит нас применить вооруженные силы», — заявил военный эксперт Константин Сивков.

И самое интересное, что на этой неделе появилось сразу несколько заявлений: Россия на Европу нападать не собирается. Об этом писали Times со ссылкой на чиновников НАТО, об этом говорил Рютте. Но они все равно продолжают готовиться к войне, причем уже в 2030 году.

Представьте, что больше не работают светофоры, в школах полная темнота. Правительству предстоит определить объекты критической инфраструктуры и наиболее чувствительные объекты.

Польша строит дополнительные склады для военных. Наращивают силы. Проводят учения. Они тоже помнят и Речь Посполитую, и свою концепцию междуморья — территории Польши от Балтийского до Черного моря. И хотя опыт завоеваний у них скорее печальный, поляки называют себя главными экспертами по уничтожению России.

«Россия отмечает свой День независимости, чтобы отметить годовщину дня, когда в 1611 году русские войска выгнали польские войска из Кремля. Я не шучу. Мы воюем с русскими с тех пор, как Соединенные Штаты еще не существовали», — заявил Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Воевать хотят политики с самыми низкими рейтингами в истории Европы. А вот готовы ли европейцы — они показали накануне. После того, как Берлин запланировал возобновить обязательную службу в армии, тысячи школьников по всей Германии вышли на протесты.

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