«Жалею, что не попал в голову»: мужчина кинул яйцо в премьера Венгрии

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 59 0

Глава правительства страны становится жертвой подобных ситуаций не впервые.

В премьера Венгрии Мадьяра кинули яйцо — что произошло

Фото: Reuters/Radovan Stoklasa

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В премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра бросили яйцо во время выступления

Очередной публичный инцидент произошел с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром — во время его выступления в город Сольнок неизвестный из толпы бросил в политика яйцо. Момент оказался запечатлен в прямой трансляции на его YouTube-канале, пишет ТАСС.

Глава правительства приехал в город, расположенные в центральной части страны. Такие визиты по субботам он совершает регулярно, чтобы встречаться со сторонниками и местными жителями. Специально для его обращения к горожанам в центре Сольнока установили сцену. Посмотреть на премьера пришло большое число людей.

Как только Мадьяр начал говорить, в него полетело яйцо. Бросок нападавшего мужчины оказался неточным, однако из-за этого речь главы кабмина Венгрии пришлось прервать. На месте мгновенно оказались правоохранители и охранники, при этом последние появились за спиной премьера с большими зонтами.

О поимке нападавшего позже рассказал местный портал Index. Однако мужчина заявил, что «жалеет, что не попал Мадьяру в голову». Он также сопротивлялся полицейским в момент задержания, поэтому им пришлось применить силу. Сотрудники также не раскрыли личность жителя.

Премьер, в свою очередь, в результате инцидента не пострадал. Глава правительства считает, что выходка мужчины — дело рук «фидесовского тролля». Он предположил, что задержанный является сторонником оппозиционной партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

Мадьяр сталкивается с казусной ситуацией не в первый раз. Так, 19 сентября во время участия в празднике сбора винограда в городе Сексард пенсионер облил премьера вином, так как испытывал к нему и его политике отвращение. А в июле он стал жертвой еще одной хулиганской выходки — в Будапеште один из прохожих плюнул ему в спину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что венгерский парламент избрал нового президента страны. На эту должность назначен экс-глава Верховного суда Андраш Бака.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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