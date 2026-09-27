Денис Клявер о воссоединении «Чая вдвоем»: «Как будто ничего не изменилось»

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 36 0

Дуэт распался в 2012 году и продолжил работу спустя 11 лет.

Когда воссоединилась группа Чай вдвоем

Фото: legion-media/Кашаев Павел/PhotoXPress.ru

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Денис Клявер прокомментировал воссоединение группы «Чай вдвоем»

Певец Денис Клявер прокомментировал воссоединение группы «Чай вдвоем». Это произошло в беседе с журналистами на фестивале «Удачные песни», сообщает портал Super.ru.

«Такой вайб, как будто ничего не изменилось, как будто 13 лет не было, пока мы работали сольно. Ну и потом, мы соскучились по этой форме, наверное», — сообщил певец. Затем он добавил, что рад важности воссоединия группы для слушателей.

Группа «Чай вдвоем», чье название сначала носило арт-агентство, начала свое существование в 1994 году и распалась в 2012-м, причиной стали разногласия между солистами Денисом Клявером и Стасом Костюшкиным. Однако в декабре 2022 участники объявили о воссоединении музыкального коллектива, и уже в 2023 году выпустили перовую совместную спустя 10 лет песню «Нежная».

В сентябре этого года у группы вышла песня «Солнце и сердце».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Денис Клявер гордится старшим сыном и рад его осознанному выбору профессии.

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Денис Клявер о воссоединении «Чая вдвоем»: «Как будто ничего не изменилось»

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