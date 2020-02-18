Итальянские стулья для псковской музыкальной школы заинтересовали ФАС
Антимонопольщики выясняют, почему заказчику понадобилась мебель по баснословной цене и в нарушение правил Госзакупки.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Petra Wallner; 5-tv.ru
В Пскове появились достойные продолжатели дела Остапа Бендера. Они подрядились обеспечить мебелью главную музыкальную школу города и привезли из Италии «обитые бархатом стулья на гусином пуху» по цене 103 тысячи рублей за штуку. Может, в них спрятаны фамильные драгоценности?
В контракте есть кресла подешевле, всего за 58 тысяч, ну и столы из Германии по 279 тысяч за штуку. Вопросы вызывает не только цена и «особые» требования заказчика, но и явное нарушение правил Госзакупок, когда в приоритете должны быть отечественные производители. В деле уже разбирается антимонопольная служба.
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