Эрика Грей в кружевном боди рассказала о «единственной зависимости»

Эрика Грей раздразнила поклонников сексуальным фото. Снимок модель опубликовала в сторис в Instagram.

В кадре Эрика позирует в профиль. На ней белоснежное кружевное боди с глубоким декольте. На голове Грей намотано полотенце, а в руке она держит бокал вина — к нему модель тянется, сексуально приоткрыв губы и немного высунув язык.

Instagram @misserikagray

«Ты — моя единственная зависимость», — оставила Эрика неоднозначный комментарий.

Имела ли Грей ввиду своего возлюбленного, или обращалась к бокалу красного, неизвестно. Однако к надписи она добавила эмодзи в виде шприца — его значение модель тоже никак не объяснила.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эрика Грей притворилась Барби в сексуальном мини с глубочайшим декольте.