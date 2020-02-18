Эрика Грей в кружевном боди рассказала о «единственной зависимости»
Модель выложила эффектный сексуальный снимок в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @misserikagray
Эрика Грей раздразнила поклонников сексуальным фото. Снимок модель опубликовала в сторис в Instagram.
В кадре Эрика позирует в профиль. На ней белоснежное кружевное боди с глубоким декольте. На голове Грей намотано полотенце, а в руке она держит бокал вина — к нему модель тянется, сексуально приоткрыв губы и немного высунув язык.
«Ты — моя единственная зависимость», — оставила Эрика неоднозначный комментарий.
Имела ли Грей ввиду своего возлюбленного, или обращалась к бокалу красного, неизвестно. Однако к надписи она добавила эмодзи в виде шприца — его значение модель тоже никак не объяснила.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эрика Грей притворилась Барби в сексуальном мини с глубочайшим декольте.
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