Эрика Грей притворилась Барби в сексуальном мини с глубочайшим декольте

Бразильская модель Эрика Грей выложила пикантное фото на своей странице в Instagram. Перед поклонниками она предстала в сексуальном розовом платье с глубочайшим декольте.
«Когда меня одели как Барби», — подписала фотографию 29-летняя звезда.
В комментариях подписчики делают комплименты Эрике и ее наряду. Пользователи сходятся во мнении, что ей очень идет образ куклы Барби.
«Живая кукла»;
«Выглядит чарующе»;
«Девушка с отличной фигурой в замечательном розовом платье»;
«Одно из самых красивых лиц, что я когда-либо видел», — написали поклонники модели.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрика Грей выложила сексуальное фото топлес. Пышный бюст она прикрыла только одной рукой.