Эрика Грей притворилась Барби в сексуальном мини с глубочайшим декольте

Бразильская модель Эрика Грей выложила пикантное фото на своей странице в Instagram. Перед поклонниками она предстала в сексуальном розовом платье с глубочайшим декольте.

«Когда меня одели как Барби», — подписала фотографию 29-летняя звезда.

Instagram @misserikagray

В комментариях подписчики делают комплименты Эрике и ее наряду. Пользователи сходятся во мнении, что ей очень идет образ куклы Барби.

«Живая кукла»;

«Выглядит чарующе»;

«Девушка с отличной фигурой в замечательном розовом платье»;

«Одно из самых красивых лиц, что я когда-либо видел», — написали поклонники модели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрика Грей выложила сексуальное фото топлес. Пышный бюст она прикрыла только одной рукой.