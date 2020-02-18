Экстрасенс назвала привычки, способные «убить удачу»

Николь Кузнецова назвала десять привычек, которые «убивают удачу». Списком звезда «Битвы экстрасенсов» поделилась на своей странице в Instagram.

Прежде всего Николь посоветовала подписчикам не делать поспешных выводов о чем бы то ни было. По словам ясновидящей, даже если мы абсолютно уверены, что наперед знаем, как будут развиваться события, жизнь обязательно удивит нас.

Также Кузнецова просит не драматизировать события и отказаться от привычки вешать ярлыки на все и всех, а также формировать мнение, опираясь на стереотипы. Не стоит и проявлять категоричность, деля мир «на черное и белое».

Чтобы не уничтожить собственную удачу, экстрасенс рекомендует избавиться от традиции обобщать и искать тенденцию, когда друг за другом происходит несколько похожих ситуаций — например, когда неудачи следуют чередом.

Не нужно принимать близко к сердцу всю поступающую информацию, а тем более — доверять эмоциям, которые приходят к вам ситуативно. Однако быть апатичным и на все смотреть без интереса тоже не стоит — удача, объясняет Кузнецова, любит оптимистов.

Не рекомендует Николь все время следовать правилам — зачастую какие-то ограничения мы устанавливаем себе сами и соблюдаем их, не замечая, что это только усложняет жизнь. Напоследок ясновидящая попросила подписчиков не ворошить свое прошлое и не тащить за собой старые страхи и обиды.

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