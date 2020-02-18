Стройная Шпица в купальнике обвинила пожилых россиян в наплевательском отношении к себе

Катерина Шпица показала идеальную фигуру в купальнике. На своей странице в Instagram актриса опубликовала фото с отдыха и порассуждала о поддержании формы в пожилом возрасте.

На снимке Катерина позирует в темном слитном купальнике. Артистка согнула ногу, стоя у бассейна. На фотографа она не смотрит, повернув голову в сторону и поднеся ладонь ко лбу.

В описании кадра Шпица рассказала, что заметила существенные различия между пожилыми россиянами и европейцами того же возраста. Так, среди своих соседей по отелю звезда отметила супружескую пару, которая и после десятков совместно прожитых лет не потеряла влюбленности друг в друга.

Instagram @katerinashpitsa

«Он лишен пуза, а она, хоть походка ее уже старческая, по-прежнему несет в себе какую-то девичью легкость», — делится актриса.

Также Катерина задумалась о том, почему пожилые жители разных стран так отличаются друг от друга. Ей оказалось непонятно, почему россияне с таким пренебрежением относятся к своей внешности, не утруждая себя работой над поддержанием формы.

Поклонники поддержали позицию Шпицы, поделившись собственными историями — многие фолловеры актрисы регулярно посещают фитнес-центры или занимаются спортом дома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку.