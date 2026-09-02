Посол Нечаев ответил на обвинения Германии в адрес Русского дома

Посол Нечаев: утверждение об использовании Русского дома для шпионажа неразумны

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что утверждения об использовании Русского дома науки и культуры в Берлине для слежения за немецкими ведомствами не имеют оснований. В беседе с «Известиями» дипломат раскритиковал подобные заявления и назвал их неразумными.

«Все эти разговоры о том, что это центр шпионажа, центр слежения за каким-то министерством. <…> Ну, там или кто-то пересматривал фильм „Чебурашка“ с известным тезисом, что хорошими делами прославиться нельзя, или что-то случилось. Но, во всяком случае, многие этого не понимают. И я думаю, что это рассуждение, по-моему, неразумно», — сказал Нечаев.

По словам посла, акции в поддержку Русского дома в Берлине являются частью демократического процесса. Он подчеркнул, что право на проведение демонстраций есть как у противников учреждения, так и у тех, кто выступает за его сохранение.

Нечаев отметил, что Москва не участвует во внутриполитических дискуссиях Германии и не принимает участия в партийных мероприятиях. При этом российская сторона, по его словам, понимает позицию людей, которые хотят сохранить центр русской культуры в немецкой столице.

Дипломат также напомнил о значении культурных связей между двумя странами, которые на протяжении многих лет способствовали сближению народов.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил о решении закрыть генконсульство России в Бонне 18 сентября и расторгнуть договор о деятельности Русского дома в Берлине. В Берлине связали эти меры с утверждениями о причастности России к инциденту с дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва подготовит ответ на действия Германии.

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