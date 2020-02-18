В Петербурге стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
В соревновании принимают участие более 350 специалистов различных сфер деятельности.
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Фото, видео: ВКонтакте @worldskills47; 5-tv.ru
В Петербурге состоялось открытие регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Это состязание среди представителей рабочих профессий.
Более 350 специалистов в таких областях как технология моды, управление железнодорожным транспортом, ветеринарии, флористики и плотницкого ремесла, в течение пяти дней покажут, все чему уже успели научиться.
По результатам чемпионата будет сформирована команда для участия в конкурсах более высокого уровня.
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