В Петербурге стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

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В соревновании принимают участие более 350 специалистов различных сфер деятельности.

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Фото, видео: ВКонтакте @worldskills47; 5-tv.ru

В Петербурге состоялось открытие регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Это состязание среди представителей рабочих профессий.

Более 350 специалистов в таких областях как технология моды, управление железнодорожным транспортом, ветеринарии, флористики и плотницкого ремесла, в течение пяти дней покажут, все чему уже успели научиться.

По результатам чемпионата будет сформирована команда для участия в конкурсах более высокого уровня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как юных участников проекта «Мой первый бизнес» в Петербурге учили играть на бирже.

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