В Крыму на продажу выставлен уникальный автомобиль — кабриолет украшенный стразами. Всего на отделку ушло почти полмиллиона камней. Все они приклеены в ручную. Автор автомобильно-ювелирного шедевра трудился над ним больше года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинские умельцы ездят на Bentley без бензина?