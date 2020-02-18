В Крыму продают кабриолет со стразами — видео
На отделку машины ушло почти полмиллиона камней.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Крыму на продажу выставлен уникальный автомобиль — кабриолет украшенный стразами. Всего на отделку ушло почти полмиллиона камней. Все они приклеены в ручную. Автор автомобильно-ювелирного шедевра трудился над ним больше года.
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