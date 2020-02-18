Автобус наехал на пешехода под Петербургом

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Марина Неруцких
Срочная новость 14

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Автобус наехал на пешехода под Петербургом. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло накануне поздно вечером во Всеволожском районе Ленинградской области.

По неустановленной причине водитель пассажирского МАЗа 1960 года рождения совершил наезд на 31-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка.

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