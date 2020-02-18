«Бедное животное!» — Блэк Чайна «поймала» белого львенка в ОАЭ
Модель сфотографировалась с хищником без макияжа.
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Фото, видео: Instagram @blacchyna
Фотосессия Блэк Чайны с белым львенком вызвала неоднозначную реакцию ее подписчиков в Instagram. Модель побывала в Эмиратах, где снялась с хищником на руках. В кадр с ней также попал один из крупнейших предпринимателей Дубая, строительный магнат Саиф Ахмед Белхаса. Очевидно, животное принадлежит ему.
Редкий случай, когда в кадре Анжела Рене Уайт — настоящее имя модели — показала себя в естественном виде. Девушка, забыв об образе секс-бомбы, как ребенок радуется общению со зверем. Многие из поклонников впервые увидели ее с непосредственной улыбкой на лице, к тому же без макияжа. Фанаты отметили, что природная красота Блэк Чайны идет ей гораздо больше, чем привычные броские образы.
Отдельные пользователи при этом не одобрили позирование модели со львенком. На снимках детеныш льва выглядит грустным.
«Без мейкапа выглядите лучше, очень мило»;
«Очень милые фотографии!»
«Вы прекрасны, когда улыбаетесь»;
«Грустно, очень грустно, в каком жестоком мире мы живем!»
«Бедное животное!» — отреагировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что соблазнительная Блэк Чайна оголила роскошный бюст.
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