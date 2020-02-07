Соблазнительная Блэк Чайна оголила роскошный бюст

Новая романтическая фотосессия Блэк Чайны потрясла поклонников модели. Девушка позирует в откровенном розовом боди, который демонстрирует сногсшибательные бедра и аппетитную грудь — прелести знаменитости вот-вот выпадут из чашек бюстгальтера. На звезде ее любимый парик цвета «пепельный блонд», она непринужденно возлежит на бархатном фигурном диване в комнате со стильным интерьером.

«Ты самый красивый только тогда, когда сам себя любишь», — подписала одно фото Чайна.

В общей сумме три снимка с «горячей» фотосессии набрали более 15 тысяч лайков пользователей в Instagram.

Instagram @blacchyna

На одном из фото Анжела (настоящее имя модели — Прим.ред.) демонстрирует подтянутое тело, которое щедро покрыто цветными татуировками.

Комментаторы восхитились обворожительной и сексапильной любимицей. Обожатели называют Чайну своей королевой.

«Настоящая красотка, я люблю тебя, королева»;

«Ты просто идеальна»;

«Было бы замечательно, если бы я мог смотреть в твои красивые карие глаза»;

«Вау, ты выглядишь удивительно красиво», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что