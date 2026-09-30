«Ревнует страшно»: Басков объявил о пополнении и показал свою девочку
Певец поделился кадрами с новым членом семьи, который уже успел привлечь внимание поклонников.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
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Николай Басков завел собаку по кличке Тиффани
Народный артист России Николай Басков рассказал о пополнении в семье — у певца появился новый домашний питомец. Артист сообщил в социальных сетях, что теперь вместе с его шотландской вислоухой кошкой Шанель живет собака по кличке Тиффани.
«У Шанель появилась подруга Тиффани. Чудо чудное», — подписал Николай.
Кошка Шанель появилась в доме певца в 2020 году во время пандемии. Изначально породистого котенка Басков приобрел для своей мамы, однако позже настолько привязался к животному, что решил оставить его у себя.
Новые кадры с питомцами вызвали реакцию у поклонников артиста. Некоторые подписчики обратили внимание на выражение морды Шанель и предположили, что кошке не слишком понравилось появление нового члена семьи.
«Шанель не рада что-то»;
«Шанель такая грозная»;
«Шанель ревнует страшно», — написали пользователи в комментариях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что исполнитель хита «Ягода-малинка» Хабиб завел собаку. Артист опубликовал фотографию нового члена семьи и коротко подписал публикацию: «У нас пополнение». Поклонники Хабиба поздравили его с появлением четвероногого друга и пожелали ему радости в новом статусе владельца домашнего животного.
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