«Ревнует страшно»: Басков объявил о пополнении и показал свою девочку

Николай Басков завел собаку по кличке Тиффани

Народный артист России Николай Басков рассказал о пополнении в семье — у певца появился новый домашний питомец. Артист сообщил в социальных сетях, что теперь вместе с его шотландской вислоухой кошкой Шанель живет собака по кличке Тиффани.

«У Шанель появилась подруга Тиффани. Чудо чудное», — подписал Николай.

Кошка Шанель появилась в доме певца в 2020 году во время пандемии. Изначально породистого котенка Басков приобрел для своей мамы, однако позже настолько привязался к животному, что решил оставить его у себя.

Фото: instagram*/nikolaibaskov

Новые кадры с питомцами вызвали реакцию у поклонников артиста. Некоторые подписчики обратили внимание на выражение морды Шанель и предположили, что кошке не слишком понравилось появление нового члена семьи.

«Шанель не рада что-то»;

«Шанель такая грозная»;

«Шанель ревнует страшно», — написали пользователи в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что исполнитель хита «Ягода-малинка» Хабиб завел собаку. Артист опубликовал фотографию нового члена семьи и коротко подписал публикацию: «У нас пополнение». Поклонники Хабиба поздравили его с появлением четвероногого друга и пожелали ему радости в новом статусе владельца домашнего животного.

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