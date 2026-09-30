«Ревнует страшно»: Басков объявил о пополнении и показал свою девочку

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 98 0

Певец поделился кадрами с новым членом семьи, который уже успел привлечь внимание поклонников.

У Баскова появился новый домашний питомец

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Николай Басков завел собаку по кличке Тиффани

Народный артист России Николай Басков рассказал о пополнении в семье — у певца появился новый домашний питомец. Артист сообщил в социальных сетях, что теперь вместе с его шотландской вислоухой кошкой Шанель живет собака по кличке Тиффани.

«У Шанель появилась подруга Тиффани. Чудо чудное», — подписал Николай.

Кошка Шанель появилась в доме певца в 2020 году во время пандемии. Изначально породистого котенка Басков приобрел для своей мамы, однако позже настолько привязался к животному, что решил оставить его у себя.

Фото: instagram*/nikolaibaskov

Новые кадры с питомцами вызвали реакцию у поклонников артиста. Некоторые подписчики обратили внимание на выражение морды Шанель и предположили, что кошке не слишком понравилось появление нового члена семьи.

«Шанель не рада что-то»;

«Шанель такая грозная»;

«Шанель ревнует страшно», — написали пользователи в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что исполнитель хита «Ягода-малинка» Хабиб завел собаку. Артист опубликовал фотографию нового члена семьи и коротко подписал публикацию: «У нас пополнение». Поклонники Хабиба поздравили его с появлением четвероногого друга и пожелали ему радости в новом статусе владельца домашнего животного.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.43
0.02 96.06
-0.19
Планеты вступили в заговор: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2...

Последние новости

11:00
Длинная рука достанет: Израиль готовится к эскалации на Ближнем Востоке
10:55
Прощание с Сергеем Соседовым началось в Москве
10:52
Смерть Соседова, трагедия Кроуфорд и развод Михайлова: главные новости недели в шоу-бизнесе
10:50
Голос Бэтмена Антон Алехин погиб спустя месяц после дня рождения
10:46
США официально завершили вывод войск из Ирака
10:37
Подравшиеся на борту самолета пилоты оказались из России и Украины

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Сладкое без чувства вины: жена МОТа раскрыла способ оставаться в форме
«Это дает энергию»: что помогает актеру Филимоненко создать забавного персонажа
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен