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Индексацию пенсий работающим пенсионерам зафиксируют в Конституции

, 0:15 | Сергей Зеленский Видео 14

Соответствующую поправку предложил внести президент РФ в ходе Послания Федеральному Собранию.

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Фото, видео: РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 44

Госдума в первом чтении одобрила поправку к Конституции РФ о регулярной индексации пенсий, в том числе для работающих пенсионеров.

«Само правило сформулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируется», — заявила сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева.

Парламентарий пояснила, что в тексте поправки прописано, что в России формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений.

Эксперты такое предложение назвали справедливым, подчеркнув, что работающие пенсионеры делают отчисления во все фонды, в том числе и в пенсионный.

«По большому счету неиндексация пенсий работающим пенсионерам находилась в прямом нарушении прав человека, ослабляла конституционные гарантии», — приводит RT мнение руководителя направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никиты Масленникова.

Вместе с тем, в октябре 2019 года занимавший тогда пост главы Пенсионного фонда России Антон Дроздов предупредил, что на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 миллиардов рублей, напоминает «Экономика сегодня».

Индексация пенсий работающих пенсионеров была приостановлена в 2016 году. В настоящее время неработающим пенсионерам пенсия индексируется каждый год 1 января.

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 15 января предложил внести в Конституцию ряд поправок, в том числе об индексации пенсий. По мнению главы государства, такой шаг исключит возможным в будущем под каким-то предлогом избежать выполнения социальных обязательств перед населением.

Ранее Антон Дроздов, который 22 января был назначен премьер-министром Михаилом Мишустиным на должность заместителя министра финансов, заявлял, что к 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей.

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