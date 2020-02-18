Россиянка нашла миллион рублей в туалете самолета

Без малого миллион рублей в пересчете на российские деньги нашла в туалете самолета пассажирка рейса «Томск — Москва», сообщило РИА Томск. Обнаруженные десять тысяч долларов и пять тысяч евро она присвоила себе, но ее действия пресекли правоохранители. Об этом рассказал замначальника Томского линейного отдела МВД России по обеспечению правопорядка на объектах транспорта Вячеслав Трефилов.

Как выяснилось, крупную сумму забыли в туалете пассажиры, летевшие в Германию транзитным рейсом через Москву. Они направлялись на свадьбу и в спешке оставили пакет в кабинке.

Не сообщившая о пропаже и забравшая деньги дама стала фигуранткой уголовного дела. По закону, такой поступок приравнивается к краже. После этого она вернула похищенное хозяевам.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор московского ДК заработала три миллиона на «мертвых душах».