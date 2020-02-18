Продажа поддельного топлива значительно снизилась на российских АЗС

Некачественное топливо на заправках стали продавать намного реже. Сотрудники Роскачества в прошлом году проверили больше тысячи АЗС, и только на 97 нашли фальсифицированный бензин. По результатам исследований, количество недобросовестных заправщиков за четыре года сократилось более чем вдвое.

Эксперты связывают улучшение ситуации с введением так называемых оборотных штрафов: их размер зависит от годовой выручки заправки, то есть, исчисляется сотнями тысяч рублей. Фактически, продавать поддельное топливо становится попросту невыгодно.

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