Продажа поддельного топлива значительно снизилась на российских АЗС
Эксперты Роскачества связывают улучшение ситуации с введением так называемых оборотных штрафов, размер которых зависит от годовой выручки заправки.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Некачественное топливо на заправках стали продавать намного реже. Сотрудники Роскачества в прошлом году проверили больше тысячи АЗС, и только на 97 нашли фальсифицированный бензин. По результатам исследований, количество недобросовестных заправщиков за четыре года сократилось более чем вдвое.
Эксперты связывают улучшение ситуации с введением так называемых оборотных штрафов: их размер зависит от годовой выручки заправки, то есть, исчисляется сотнями тысяч рублей. Фактически, продавать поддельное топливо становится попросту невыгодно.
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