Звезда «Игры престолов» сыграет Нивеллена в «Ведьмаке»
Кристофер Хивью, исполнивший роль Тормунда, появится в новом сезоне мини-сериала в качестве заколдованного аристократа.
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Фото, видео: Кадр из сериала "Игра пристолов"; www.globallookpress.com / F. S; Instagram @khivju
Исполнитель роли Тормунда в сериале «Игра Престолов» Кристофер Хивью появится во втором сезоне «Ведьмака» от Netflix, сообщает портал Redanian Intelligence. В продолжении мини-сериала по циклу книг Анджея Сапковского актер сыграет Нивеллена — юношу из семьи аристократов, превращенного проклятьем в огромное чудовище. По информации инсайдеров, персонаж появится только в первой серии нового сезона.
Кроме того, ведутся разговоры о претендентах на роль Весемира — наставника в крепости ведьмаков, который заменил отца главному герою цикла — Геральту. Как сообщается, эту роль предложили Марку Хэмиллу, известному по роли Люка Скайуокера в саге «Звездные войны».
Помимо Хэмилла в числе претендентов назвали Майкла Китона, сыгравшего Бэтмена в экранизациях комиксов о рэцаре Готэма от Тима Бертона. Третьим кандидатом стал Мадс Миккельсен, который исполнил главную роль в сериале «Ганнибал».
Ранее 5-tv.ru писал, что в Netflix назвали запрещенные к показу в ряде стран фильмы и сериалы.
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