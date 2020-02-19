Звезда «Шерлока» признался, что обзывал своих детей выродками и бил их
Исполнитель роли Ватсона объяснил свое поведение несдержанностью и внезапными вспышками гнева.
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Фото, видео: Кадр из сериала "Шерлок"; www.globallookpress.com / Kay Blake, imago stock&people, Hubert Boesl, Christoph Soeder
Британский актер Мартин Фримен, звезда сериала «Шерлок» и фильмов «Хоббит», признался, что оскорблял и бил своих детей. Об этом он сообщил в интервью The Sunday Times.
«Одно из правил гласит: не бить своих детей и не называть их маленькими выродками. Но, знаете, я делал и то, и другое. Знаю, что не должен был так поступать. И не горжусь этим», — сказал Фримен.
Актер пояснил, что решил больше не молчать о проблеме из-за желания помочь другим людям. По его мнению, некоторые отцы могут стать лучше благодаря такой откровенности.
«Быть хорошим родителем — сложная задача, и никто не идеален <…>. Я всегда открыто говорил о своих отцовских недостатках. Не уверен, что делаю это громче других людей, но уж точно чаще в этом признаюсь», — добавил исполнитель роли Джона Ватсона.
Свое поведение артист объяснил несдержанностью и внезапными вспышками гнева. В заключение он сказал, что усердно работает над собой. Кроме того, теперь дети подросли и могут сказать ему остановиться.
Мартин Фримен вместе с бывшей женой Амандой Аббингтон воспитывает двоих детей — 14-летнего Джо и 11-летнюю Грейс.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бенедикт Камбербэтч — исполнитель роли Шерлока Холмса в одноименном сериале — раскритиковал Мартина Фримена. Актер назвал «довольно жалким» желание коллеги продолжать съемки шоу.
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