Звезда «Шерлока» признался, что обзывал своих детей выродками и бил их

Британский актер Мартин Фримен, звезда сериала «Шерлок» и фильмов «Хоббит», признался, что оскорблял и бил своих детей. Об этом он сообщил в интервью The Sunday Times.

«Одно из правил гласит: не бить своих детей и не называть их маленькими выродками. Но, знаете, я делал и то, и другое. Знаю, что не должен был так поступать. И не горжусь этим», — сказал Фримен.

Актер пояснил, что решил больше не молчать о проблеме из-за желания помочь другим людям. По его мнению, некоторые отцы могут стать лучше благодаря такой откровенности.

«Быть хорошим родителем — сложная задача, и никто не идеален <…>. Я всегда открыто говорил о своих отцовских недостатках. Не уверен, что делаю это громче других людей, но уж точно чаще в этом признаюсь», — добавил исполнитель роли Джона Ватсона.

Свое поведение артист объяснил несдержанностью и внезапными вспышками гнева. В заключение он сказал, что усердно работает над собой. Кроме того, теперь дети подросли и могут сказать ему остановиться.

Мартин Фримен вместе с бывшей женой Амандой Аббингтон воспитывает двоих детей — 14-летнего Джо и 11-летнюю Грейс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бенедикт Камбербэтч — исполнитель роли Шерлока Холмса в одноименном сериале — раскритиковал Мартина Фримена. Актер назвал «довольно жалким» желание коллеги продолжать съемки шоу.