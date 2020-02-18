«Какие вы чудесные!» — внук Пугачевой с женой устроили фотосессию на Бали
Артист в посте поднял тему значимости лайков в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @npresnyakov
Внук Пугачевой Никита Пресняков очаровал поклонников совместными фотографиями с супругой Аленой. Красочные снимки, размещенные на странице Никиты в Instagram, были сделаны во время отдыха пары на Бали, автор фото — Лена Медведева.
В кадре Алена позирует в белом коротком платье с длинным рукавом. Никита предпочел светлую футболку и шорты. Супруга музыканта в процессе съемки меняла образы — на одном из снимков она облачилась в белое платье, но уже другого фасона, с глубоким декольте. Такие романтичные кадры музыкант решил сопроводить размышлениями о значимости лайков в социальной сети.
Артист пояснил подписчикам, что в последнее время в его фотопленке на телефоне есть только снимки с женой, которые он публикует в Instagram. Пресняков заметил, что как раз они и набирают тысячи отметок «мне нравится», в отличие от других публикаций.
«В современном мире большинство людей ведь давно живет ради лайков и просмотров? А? Ага. Это же очень важно. Иначе может израсходоваться шкала Ци и Дзэн, и мы перестанем существовать», — иронично подписал пост музыкант.
Сын Орбакайте привел в пример Китай, где, по его словам, якобы существует система социального рейтинга. Она влияет на то, сможет ли человек получить хорошую должность в компании, пойти в хороший ресторан, взять кредит в банке.
«Страшновато от того как быстро мы уходим в мир будущего? Или вы наоборот ждете летающих машин в четыре ряда над землей?» — поинтересовался Никита.
Подписчики музыканта по-разному отреагировали на его пост. Больше их внимание привлекли совместные фото пары. Поклонники сделали комплименты Алене и Никите, а также пожелали им счастья и любви.
«У вас очень красивая жена»;
«Какая же вы красивая пара! Счастья вам!»;
«Какие вы чудесные!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена внука Пугачевой сделала перманентный макияж.
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