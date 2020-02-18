«Аэрофлот» начал продавать билеты на прямые рейсы из Москвы в Ярославль

Авиакомпания «Аэрофорт» открыла продажу билетов на собственные рейсы по маршруту Москва — Ярославль — Москва. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Первый самолет «Аэрофлота» отправится из Москвы в Ярославль 1 июня. Рейсы будут выполняться из аэропорта «Шереметьево» по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. В каждый из пяти перечисленных дней лайнеры будут вылетать в 21:05, а прилетать — в 21:55 по местному времени.

Из Ярославля в Москву воздушные суда «Аэрофлота» начнут летать со 2 июня. Рейсы будут осуществляться по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Время вылета в каждый из пяти указанных дней — 06:40, а прибытия — 07:30 по местному времени.

Открытие нового направления позволит жителям Ярославской области добираться до столицы всего за 50 минут. В Москве пассажиры смогут получить доступ ко всей маршрутной сети «Аэрофлота». В свою очередь, жители и гости столицы получат возможность быстро оказаться в одном из старейших российских городов. В Ярославле находятся почти 800 архитектурных памятников, а исторический центр города внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Аэрофлот» — один из старейших авиаперевозчиков в мире. Авиакомпания была основана 17 марта 1923 года, и остается одним из наиболее узнаваемых российских брендов в мире. Это подтверждает рейтинг агентства Brand Finance, в котором «Аэрофлот» в течение трех лет становится самым сильным брендом среди авиакомпаний мира. В текущем зимнем периоде отечественный авиаперевозчик выполняет полеты по 149 направлениям в 53 странах. Маршрутная сеть охватывает 55 авиалиний на территории России.