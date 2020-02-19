Кэтрин Миддлтон показала пользователям сети все свои морщинки — видео
Герцогиня Кембриджская призвала фанатов поучаствовать в социальном опросе.
Фото: Instagram @kensingtonroyal
Кэтрин Миддлтон пользуется большой популярностью как в Великобритании, так и в других странах мира. Преданные поклонники любят ее за естественность и обаяние. По словам фанатов, Кейт, как никто другой, умеет честно подать себя.
Вот и новый видеоролик, в котором герцогиня Кембриджская призывает пользователей сети пройти социальный опрос, порадовал и без того искушенную публику. Многие фолловеры Кэтрин отметили: ее мимические морщинки — бесподобны. Ведь возрастные изменения нисколько не портят женщину, а даже наоборот.
«Она такая красивая!»
«Кейт, ты потрясающая!»
«Это будущая королева Англии. Какая прекрасная душа», — писали поклонники в комментариях.
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📋 Have you completed The Duchess of Cambridge’s #5BigQuestions on the Under fives survey? It’s not too late to have your say in the biggest ever conversation on early childhood 🗣️ visit the link in our bio before Friday 21st February to fill in the survey. It takes just 5 minutes ⏱️ to answer five simple questions, and help bring about positive, lasting change for generations to come. The survey designed to bring together the thoughts of as many people as possible — recognising that everyone has a role in ensuring strong, healthy foundations for the youngest in our society that will positively affect their lifelong outcomes.
Некоторое время назад косметолог по имени Мунир Сомджи выложил в сеть подборку фото герцогини и публично заявил: женщина однозначно делает «уколы красоты». Представители Кенсингтонского дворца прокомментировали ситуацию и заверили окружающих, что Кэтрин Миддлтон никогда не проходила подобные процедуры. Сразу после этого косметолог удалил свой пост.
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