Кэтрин Миддлтон пользуется большой популярностью как в Великобритании, так и в других странах мира. Преданные поклонники любят ее за естественность и обаяние. По словам фанатов, Кейт, как никто другой, умеет честно подать себя.

Вот и новый видеоролик, в котором герцогиня Кембриджская призывает пользователей сети пройти социальный опрос, порадовал и без того искушенную публику. Многие фолловеры Кэтрин отметили: ее мимические морщинки — бесподобны. Ведь возрастные изменения нисколько не портят женщину, а даже наоборот.

«Она такая красивая!»

«Кейт, ты потрясающая!»

«Это будущая королева Англии. Какая прекрасная душа», — писали поклонники в комментариях.

Некоторое время назад косметолог по имени Мунир Сомджи выложил в сеть подборку фото герцогини и публично заявил: женщина однозначно делает «уколы красоты». Представители Кенсингтонского дворца прокомментировали ситуацию и заверили окружающих, что Кэтрин Миддлтон никогда не проходила подобные процедуры. Сразу после этого косметолог удалил свой пост.

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