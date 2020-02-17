Психолог назвала секреты Меган Маркл, с помощью которых она манипулирует мужем

Эксперт Марианна Абравитова утверждает, что Меган Маркл сложно назвать величайшей манипуляторшей и интриганкой. Однако последние события наталкивают на мысль о том, что супруга принца Гарри знает секреты, которые ей помогают влиять на мужа, пишет Lisa.ru.

Любит себя больше, чем мужа

Отношения Меган с принцем Гарри выглядят искренними и настоящими. Психолог считает, что она испытывает трепетные чувства к супругу, но не растворяется в предмете своего обожания и не мирится с тем, что ей не нравится. Маркл остается верной своим принципам и идеям. Став частью королевской семьи Британии, она поняла, что выполнять рутинные обязанности ей скучно и неинтересно. Актриса осмелилась выразить свое желание вернуться в ту жизнь, которая отражает ее мировоззрение. Известно, что знаменитость планирует заняться кино.

Ценит свои личные границы

По мнению Абравитовой, Меган очень четко понимает, что, если ей что-то не нравится, этому надо положить конец. После громкого отказа от королевских привилегий Гарри и Меган в английском языке появился новый глагол to Megahn Markle. Дословно он обозначает «ценить себя, свое психическое здоровье и покидать комнату/ситуацию/окружающую среду, в которой ваше подлинное „я“ ущемляют». Жена герцога установила границы личного пространства, дав понять, что хочет быть самостоятельной и независимой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как изменились отношения Меган Маркл и принца Гарри после отъезда в Канаду.