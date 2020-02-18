«А где картошка?» — Луку Сафронова встретили с караваем в Белоруссии — фото
Звезда разместил пост на странице в Instagram.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial
Пианист Лука Сафронов-Затравкин возвращается к творческой деятельности после долгого новогоднего отпуска. Артист отчитался перед подписчиками в Instagram, что прилетел в Белоруссию, где скоро выйдет на сцену.
Перед выступлением сын известного российского художника Никаса Сафронова отведал каравай с солью в фойе концертного зала. Торжественный момент музыкант запечатлел на фото.
«Беларусь! Хлеб & соль! Волшебство!» — подписал пост артист.
Поклонники восприняли свежую публикацию пианиста с восторгом. Некоторые пользователи сети удивились, что артисту не предложили картошку — блюдо, которое у большинства ассоциируется именно с этой страной. Фолловеры пожелали знаменитости хорошего выступления, а также написали комплименты под его постом.
«Класс»;
«Какой милый»;
«А где картошка?»;
«Хорошего вам концерта!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, где Лука Сафронов заласкал своего пса после долгой разлуки.
Нашли ошибку?