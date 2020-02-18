Пианист Лука Сафронов-Затравкин возвращается к творческой деятельности после долгого новогоднего отпуска. Артист отчитался перед подписчиками в Instagram, что прилетел в Белоруссию, где скоро выйдет на сцену.

Перед выступлением сын известного российского художника Никаса Сафронова отведал каравай с солью в фойе концертного зала. Торжественный момент музыкант запечатлел на фото.

«Беларусь! Хлеб & соль! Волшебство!» — подписал пост артист.

Instagram @lukasafronovofficial

Поклонники восприняли свежую публикацию пианиста с восторгом. Некоторые пользователи сети удивились, что артисту не предложили картошку — блюдо, которое у большинства ассоциируется именно с этой страной. Фолловеры пожелали знаменитости хорошего выступления, а также написали комплименты под его постом.

«Класс»;

«Какой милый»;

«А где картошка?»;

«Хорошего вам концерта!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, где Лука Сафронов заласкал своего пса после долгой разлуки.