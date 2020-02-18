Холодное оружие, драгоценности и лекарства: что еще нашли при обысках в квартирах секты «Орден Пути»
Следствие считает, что на людей оказывали давление сильнодействующими препаратами.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
В Петербурге пресечена деятельность оккультной организации «Орден Пути». По десятку адресов прошли обыски. По предварительным данным, глава организации и ее сообщники обучали доверчивых граждан магии и ставили клиентам так называемые «купола защиты».
И брали за эти услуги десятки тысяч евро. Следствие считает, что на людей оказывали давление сильнодействующими препаратами. Во время обысков обнаружено большое количество ампул, а также духовная литература и холодное оружие.
В тонкостях оккультного бизнеса разбирался Дмитрий Акимов.
Ранее 5-tv.ru писал, что участник секты «Орден Пути» рассказал, как потерял прибыльный бизнес, семью и друзей.
Нашли ошибку?