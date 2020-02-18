Холодное оружие, драгоценности и лекарства: что еще нашли при обысках в квартирах секты «Орден Пути»

В Петербурге пресечена деятельность оккультной организации «Орден Пути». По десятку адресов прошли обыски. По предварительным данным, глава организации и ее сообщники обучали доверчивых граждан магии и ставили клиентам так называемые «купола защиты».

И брали за эти услуги десятки тысяч евро. Следствие считает, что на людей оказывали давление сильнодействующими препаратами. Во время обысков обнаружено большое количество ампул, а также духовная литература и холодное оружие.

В тонкостях оккультного бизнеса разбирался Дмитрий Акимов.

Ранее 5-tv.ru писал, что участник секты «Орден Пути» рассказал, как потерял прибыльный бизнес, семью и друзей.