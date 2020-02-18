Леонид Якубович первым бросился на помощь упавшему в обморок Диброву

В спасении Дмитрия Диброва нужно благодарить медиков, заявил KP.RU Леонид Якубович. Как писал 5-tv.ru, 60-летний шоумен упал в обморок на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне». Оказавшись на больничной койке, Дибров поблагодарил ведущего «Поля чудес» за посильную помощь: коллега по цеху первым вызвал «скорую», позвонил жене Дмитрия и обратился за советом к главному теледоктору страны Елене Малышевой.

Сам Якубович отрицает значимость собственного участия в этой истории.

«Рядовой случай, ничего особенного не произошло. Надо просто знать, что в эту минуту надо делать. Никакой паники и суеты, все. Его (Диброва — Прим.ред.) спасла „скорая“, а все остальное не имеет значения», — ответил телеведущий.

Ранее 5-tv.ru писал, что после внезапного обморока Дибров пробудет в больнице до вторника.