Дмитрий Шепелев с благодарностью покинул Первый канал

Телеведущий ток-шоу «На самом деле» Дмитрий Шепелев покидает Первый канал. Как рассказал журналист в Instagram, такое непростое решение тем не менее было достигнуто обоюдно, а прошедшие годы работы стали для него незабываемыми.

Он привел в пример командировки, в которых ему удалось побывать.

«География наших путешествий от Аргентины до Парижа, от танковых полигонов Подмосковья до казахских степей», — написал он.

Instagram @dmitryshepelev

Шепелев особенно отметил, что в ходе работы ему довелось встретиться с «величайшими людьми, о знакомстве с которыми нельзя было и мечтать».

«Боже, как я боялся заговорить с (Людмилой) Гурченко, не мог выдавить ни слова, говорить вместо меня пришлось Юрию Николаеву», — поделился он.

Он также вспомнил, как однажды в Афинах к нему подошла местная жительница и сказала, что видела, как Дмитрий вел жеребьевку Чемпионата мира по футболу.

«Все это Первый и только малая часть того, что мы прожили вместе как одна семья», — отметил он, добавив, что его уходу с канала «не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии».

37-летний Шепелев, который работал на Первом канале с 2008 года, резюмировал, что «это было замечательное путешествие».

Подписчики телеведущего поддержали его решение.

«Прекрасный ведущий с невероятно правильной речью и приятным голосом. Все будет хорошо обязательно», — написал один из них.

«Спасибо за программы, удачи и счастья на новом этапе жизни», — добавил второй.

«Жаль, и какие планы?» — поинтересовался третий.

Ранее Дмитрий Шепелев откровенно рассказал о своих отношениях с покойной Жанной Фриске — у пары родился сын, однако они не были женаты.