Видео освидетельствования на алкоголь главы ялтинской ЦИК

Появилось видео беседы сотрудников ДПС с женщиной, предположительно, главой территориальной избирательной комиссии (ТИК) Ялты Ольгой Фатеевой, которая после уговоров соглашается на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Автор ролика местный блогер Александр Талипов утверждает, что инцидент произошел 13 февраля после того, как автоледи вылетела на встречную полосу, врезалась в такси, а затем и в припаркованный автомобиль. Вместе с Фатеевой в салоне находилась ее несовершеннолетняя дочь, утверждает он.

При это женщина в кадре отвечает на вопросы правоохранителей тихо и с замедленной реакцией, а в трубку прибора ей удается дунуть только с третьего раза.

По словам инспектора, результат на его приборе показал «0,832 миллиграмма на литр в выдыхаемом воздухе», что равняется примерно 100 граммам водки.

«Составлено два протокола за ДТП и пьяную езду, протоколы направлены в суд», — добавил блогер.

Ольга Фатеева возглавила ялтинскую ТИК в декабре 2019 года, до этого она была ее секретарем.

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