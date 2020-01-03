Пьяный водитель в Ленобласти разогнался до 200 километров в час и устроил ДТП

Авария с участием пяти автомобилей произошла в Кировском районе Ленинградской области, в результате которой пострадали четыре человека, в том числе беременная женщина.

Вечером 2 января на неосвещенном участке Петрозаводского шоссе вблизи поселка Саперный водитель Mercedes мчался на скорости около 200 километров в час и предсказуемо не справился с управлением. Его автомобиль протаранил машины других участников движения, затем вылетел в кювет и врезался в дерево.

На кадрах очевидцев видны покореженные автомобили, разбросанные по дороге детали. Среди госпитализированных оказался и сам виновник аварии. По словам очевидцев, мужчина был пьян.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажирский автобус врезался в небольшую пекарню в Санкт-Петербурге.