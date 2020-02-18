«Каждой твари по паре»: скандал разгорелся из-за выставки, посвященной брачному периоду животных

В Новосибирске скандал из-за выставки «Каждой твари по паре». В экспозиции представлены медведи, волки, ежи и другие звери в брачный период.

Организаторы настаивают: в этом нет ничего непристойного, репродуктивная система – часть зоологии. А вот общественники требуют выставку немедленно закрыть. Боятся, что она нанесет психологическую травму детям, ведь возрастной ценз – 12+.

Так все-таки: наука или провокация? Разбирался Кирилл Ольков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пока врачи ищут лекарство от коронавируса, пранкеры ищут «хайп».