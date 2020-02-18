«Каждой твари по паре»: скандал разгорелся из-за выставки, посвященной брачному периоду животных
В новосибирском краеведческом музее проходит выставка с откровенными сценами из мира животных.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
В Новосибирске скандал из-за выставки «Каждой твари по паре». В экспозиции представлены медведи, волки, ежи и другие звери в брачный период.
Организаторы настаивают: в этом нет ничего непристойного, репродуктивная система – часть зоологии. А вот общественники требуют выставку немедленно закрыть. Боятся, что она нанесет психологическую травму детям, ведь возрастной ценз – 12+.
Так все-таки: наука или провокация? Разбирался Кирилл Ольков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пока врачи ищут лекарство от коронавируса, пранкеры ищут «хайп».
Нашли ошибку?