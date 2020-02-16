За гранью: пока врачи ищут лекарство от коронавируса, пранкеры ищут «хайп»

Ни одной недели не проходит без тревожных сводок из Китая. Число жертв смертельной пневмонии растет. К этому часу их уже более полутора тысяч. Инфицированных более 60-ти тысяч и это только в Поднебесной. Медики пока ищут лекарство.

А вот кто-то решил «хайпануть» на общем страхе. В Новгороде пранкеры устроили забег в защитных костюмах, а в Москве еще один любитель розыгрышей инсценировал приступ болезни прямо в вагоне метро. Смотрите, затраты практически нулевые, а резонанс и, следовательно, слава могут быть колоссальными!

Это раньше надо было что-то создать, открыть или хотя бы сделать своими руками. Людей ценили за умения и таланты. Сейчас критерием оценки стали «лайки» и «репосты». Придумал прикол, устроил переполох и вывалил в сеть. И чем циничней и опасней, тем лучше. Добрые поступки «просмотры» не собирают. Это наша печальная действительность. И страшно представить, на что способны такие люди. Вы удивитесь, но они искренне не понимают, что делают что-то плохое. Это же так весело. И пока общество будет закрывать на это глаза ситуация не изменится. А ведь рано или поздно это может привести к масштабной трагедии. Кирилл Сергеев — о пранках за гранью.

Кадры, которые собрали почти миллион просмотров меньше, чем за сутки. Мужчина с поводком выгуливает полуголую девушку прямо по торговому центру. Молодые люди улыбаются и позируют на камеру. Покупатели — в шоке. Об этих ролевых играх Илья Молодцов даже рассказывает с улыбкой. Работы у мужчины нет, зато есть канал в интернете — тысячи подписчиков, каждый из которых приносит деньги. О том, что публичную «обнаженку» могут увидеть дети, блогер не думает. Главное, чтобы лайки ставили.

Илья Молодцов, видеоблогер: «Молодежь это видит, у них эмоции начинаются. Типа, „вау, круто, я тоже так хочу“. Заряд такой, знаете, зрители получают. Ради этого все и делается».

Эти слова доносятся и с другого конца поводка. Дарья Цветкова работает официанткой и — совпадение — тоже мечтает стать звездой. О правилах приличия уже забыла: ради прибавки к чаевым готова хоть постоянно позировать голышом.

Дарья Цветкова, официантка: «Люди разделились на два лагеря. Кто-то говорил, что я полненькая, кто-то наоборот говорил, что все хорошо. Говорили про фигуру, что я смелая, безбашенная».

Похожие видео появляются в интернете чуть ли не каждый день. А недавно российские блогеры шагнули по провокационное дороге еще дальше– подогрели страх людей перед коронавирусом. Вот видео из московского метро: якобы инфицированный молодой человек падает и начинает биться в конвульсиях. Его товарищи нагоняют жути. Расспросить блогера об этом перфомансе нам так и не удалось: молодого человека уже заключили под стражу. Впереди — месяц в СИЗО, а затем — суд за хулиганство.

Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ. Один из подозреваемых задержан, приняты меры для розыска сообщников».

Хотя о том, что пранки начнут переступать границы морали и закона, еще пару лет назад никто не мог и подумать. Такие розыгрыши стали популярны недавно и поначалу были почти безобидными. Блогеры симулировали приступы боли и ждали помощи, реже — по-доброму подкалывали прохожих. Теперь жертвы пранков ломают конечности, а от испуга едва не сводят счеты с жизнью. О популярности настолько опасных пранков говорят и цифры сухой статистики. Количество каналов с подобными роликами растет по экспоненте –буквально бешеными темпами. Порча техники на глазах у продавцов, драки с прохожими — все, что угодно, для заветных пальцев вверх. Теперь они не гнушаются даже провокацией полицейских — им смешно и легко нарушать закон. Из-за таких же выходок Владислав Аксенов уже не раз оказывался в полиции. Но ему все мало. В его репертуаре появляются все более жесткие шутки. Очередной привод за издевки ему оформили прямо по дороге на это интервью. Но глумиться над людьми — слишком прибыльно, поэтому завязывать мужчина не собирается.

Владислав Аксенов, видеоблогер: «Я знаю чуваков, у которых миллионы просмотров и они зарабатывают миллионы в месяц. У них есть прайсы, реклама и она стоит 600 тысяч, 300 тысяч».

И любителей грязных легких денег становится все больше. В крупных городах уже появились специальные магазины для пранкеров. В продаже — искусственные фекалии, замаскированные шокеры и даже слабительные порошки кустарного производства. Владельцы точек признаются: продавать такое и самим не охота, но именно этот товар сметают мгновенно. Проверить эти товары на безопасность попросту невозможно: партии приезжают из Китая без документов. К примеру, такие бомбочки с неприятным запахом уже не раз травили собственных покупателей. Внутри пакетика — убойная доза сероводорода, который в высокой концентрациии смертельно опасен.

Кирилл Сергеев, корреспондент: «Еще один товар из магазина розыгрышей — мыло с красителем — мы решили проверить на себе. Продукция вновь неизвестного происхождения, на обороте ни слова о составе и возможных аллергенах. После первого же применения пигмент въелся в кожу настолько, что отмывать его приходится уже полчаса. Пока что безрезультатно».

Такие атрибуты для пранков, да и сами выходки шутников давно обсуждают и старожилы российского блоггинга. Сходятся в одном: от опасных приколов россиян нужно оградить, причем как можно скорее. Скрытая камера развязывает руки не только пракнерам, но и преступникам: ведь при наличии видео любую кражу можно выставить шуткой.

Игорь Токач, видеоблогер: «Это действительно было бы популярно я думаю. всеми одобренный закон потому что ну у нас нет в принципе понятие в принципе что такое пранк. Я не понимаю почему люди, которые стали свидетелем вот всего этого не подает заявление в полицию за причинение морального ущерба».

А вот психологи и вовсе приравнивают поведение пранкеров к садизму: причем не только над жертвами, но и зрителями в интернете. Жестокие ролики ломают психику детей и подростков. Если увидел у других, то почему бы не попробовать самому?

Лилия Гадуллина, психолог: «Это действительно девиантное поведение. И, по большому счету, это ущербные люди с точки зрения нормально человека. Они не находят удовольствия и радости в естественных потребностях, они у них искривленные».

Но жажда хлеба и зрелищ, как всегда, неизменна: если на такие видео есть спрос, то предложение будет всегда. И именно на этом контенте уже растет новое поколение блогеров, без принципов и моральных тормозов. А значит, скоро от злобных розыгрышей окажется не застрахован вообще никто. Если только более близкие чем человек с экрана, люди не объяснят юному зрителю простую истину — что такое хорошо и что такое плохо.