Женщина-весна: Антонова в нежно-розовом платье показала идеальную фигуру

Российская актриса Наталия Антонова очаровала поклонников, представ на снимке в Instagram в романтичном образе. В кадре звезда театра и кино позирует в нежно-розовом гипюровом платье, сидя у окна. По словам кинозвезды, она находится в ожидании смены года.

«Весны!!! Требую весны… Люблю март, день рождения, люблю», — подписала пост знаменитость.

Instagram @n.antonova

Очаровательный образ киноактрисы привел поклонников в восторг. Пользователи отметили изящный наряд Антоновой и написали ей сотни комплиментов.

«Красивое платье — вам очень идет»;

«Вы очень красивая и талантливая»;

«Шикарное фото!»

«Какие линии»;

«Очень изящный образ, загляденье», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку.