Женщина-весна: Антонова в нежно-розовом платье показала идеальную фигуру
Кинозвезда выложила фото в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @n.antonova
Российская актриса Наталия Антонова очаровала поклонников, представ на снимке в Instagram в романтичном образе. В кадре звезда театра и кино позирует в нежно-розовом гипюровом платье, сидя у окна. По словам кинозвезды, она находится в ожидании смены года.
«Весны!!! Требую весны… Люблю март, день рождения, люблю», — подписала пост знаменитость.
Очаровательный образ киноактрисы привел поклонников в восторг. Пользователи отметили изящный наряд Антоновой и написали ей сотни комплиментов.
«Красивое платье — вам очень идет»;
«Вы очень красивая и талантливая»;
«Шикарное фото!»
«Какие линии»;
«Очень изящный образ, загляденье», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку.
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