МЧС не подтверждает информацию о посадке SSJ во «Внуково»

Самолет Sukhoi Superjet рейса «Москва — Берлин», по данным МЧС, до сих пор находится в воздухе. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник, лайнер готовится к штатной посадке в московском аэропорту «Внуково». Экипаж доложил о срабатывании датчика неисправности шасси.

«Командир самолета Берлин — Москва связался с диспетчерами и доложил о срабатывании датчика неисправности шасси. Позднее неисправность не подтвердилась, SuperJet готов штатно сесть во Внуково», — цитирует агентство свой источник.

По его словам, об аварийной посадке речь не идет.

Как стало известно 5-tv.ru, посадка SSJ запланирована на 22.15.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аварийной посадке SSJ в аэропорту «Внуково».