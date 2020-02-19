Протоиерей Смирнов предложил создать организацию для сохранения девственности

Протоиерей Димитрий Смирнов, ранее назвавший женщин, живущих в гражданском браке, «бесплатными проститутками», объяснил свою позицию. В беседе с журналистами священнослужитель отметил, что церковь считает лишение девственности до свадьбы грехом В связи с этим он призвал представительниц прекрасного пола сохранять невинность до вступления в брак.

«Если бы наши женщины создали организацию и обратились бы к остальным женщинам со словами: «Женщины, не делайте больше так, не надо создавать конкуренцию, не думайте, что вы останетесь одной на всю жизнь, отвергайте тех мужчин, которые, вместо руки, сердца и имущества или того, что в Священном писании написано как «муж должен питать и греть женщину», предлагают кровать. Нужно с гневом отвергать таких мужчин», — подчеркнул протоиерей.

Димитрий Смирнов убежден, что девственность — это «божий дар», поэтому ее необходимо хранить, беречь и защищать. В свою очередь, мужчинам следует уважительнее относиться к своим партнершам и не пользоваться их доверием, полагает священнослужитель.

По мнению протоиерея, женщинам нельзя раньше времени возлагать на себя обязанности жены: стирать, кормить, а также заниматься любовью со своим избранником. В таком случае у мужчины просто отпадет необходимость делать предложение со своей возлюбленной, считает Смирнов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что митрополит Волоколамский Иларион извинился за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с «бесплатными проститутками».