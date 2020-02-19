Умер шестой пострадавший в ДТП в Калмыкии
Авария с участием отечественного автомобиля и иномарки произошла на автодороге Р22 в селе Троицкое.
Фото: МВД Калмыкии
Шестой пострадавший в смертельном ДТП в Калмыкии скончался в больнице. Об этом сообщает РИА Новости. Таким образом, число погибших в аварии с участием двух легковых автомобилей на трассе Р22 в селе Троицкое возросло до шести.
Дорожная трагедия произошла в ночь на среду. По данным республиканского МВД, водитель Datsun on-Do, выезжавший со второстепенной дороги, не пропустил Lada Granta. В результате столкновения на месте погибли пять человек, шестой участник аварии был госпитализирован в тяжелом состоянии.
«Пострадавший скончался в больнице. Всего погибли шесть человек», — цитирует агентство представителя ГУМЧС России по республике.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек погибли в ДТП легкового автомобиля и бензовоза КАМАЗ в Волгоградской области.
Нашли ошибку?