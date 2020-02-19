«Я справлюсь»: Сотникова после операции поблагодарила фанатов за поддержку
На своей странице в Instagram фигуристка сообщила, что ей предстоит реабилитация.
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Фото, видео: Instagram @adelina_sotnikova14
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова разместила на своей странице в Instagram новый пост. После операции спортсменка обратилась ко всем поклонникам, которые переживали за ее здоровье, и поблагодарила за поддержку. Она призналась, что теперь идет на поправку.
«Уважаемые мои и любимые болельщики, большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за мое здоровье. Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно, и я в надежных руках. Немного переработала. Впереди еще реабилитация, но я справлюсь и надеюсь, совсем скоро мы увидимся с вами», — написала Сотникова.
В комментариях фанаты пожелали спортсменке скорейшего выздоровления и попросили чаще делиться новостями о своем самочувствии.
«Выздоравливай, Аделина!»
«Скорейшего выздоровления!»
«Мы с тобой! Ты умница!» — подбадривали фигуристку подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аделину Сотникову госпитализировали в нейрохирургическое отделение с дегенеративным стенозом шейного отдела позвоночника. Спортсменка оказалась в лечебном учреждении еще 10 февраля. По словам ее тренера, фигуристка перенесла плановую операцию и сейчас с ней все в порядке.
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