Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова в боди устроила «горячую» фотосессию в горах
Получившиеся снимки звезды телестройки в роковом образе потрясли сеть.
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Фото, видео: Instagram @mmmargaaret
Бывшая участница «Дома-2» Маргарита Овсянникова провела «горячую» съемку в горах. Для фотопрогулки светская львица выбрала роковой и интригующий образ. Она позировала в черном эротичном боди, поверх которого надела полупрозрачную накидку с неоново-розовым отливом. Завершающей деталью выбранного имиджа стали черные массивные ботинки на шнуровке, которые отлично вписывались в общую композицию кадров.
Подписчики признали, что фэшн-съемка звезды телестройки была выбрана удачно. Ее стиль великолепно сочетался с характером Овсянниковой, а профессионализм фотографа позволил не только запечатлеть знаменитость с самых выгодных ракурсов, но и передать чувственность движений и настроение невероятно красивой модели.
У фанатов не нашлось поводов для критики. Они высоко оценили фотографии и признались, что восхищаются бесподобной внешностью теледивы.
«Потрясающая фотосессия!»
«Маргоша очень красивая, а еще и в красивых платьях!»
«Ух, горячо!»
«Шикарно!»
«Невероятная!» — восклицали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марго Овсянникова приняла ванну в ботфортах.
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