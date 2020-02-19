«И страсть, и нежность»: Ходченкова выложила чувственное фото с Устюговым
Вместе с актером звезда играет в спектакле «История любви. Комедия ошибок».
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Фото, видео: Instagram @svetlana_khodchenkova
Российская актриса Светлана Ходченкова преподнесла фанатам сюрприз. На своей странице в Instagram звезда опубликовала чувственный кадр с актером Александром Устюговым, прославившимся после съемок в сериале «Ментовские войны». На снимке артист крепко сжимает в своих объятиях звезду, тем самым будто бы выражая всю свою нежность и любовь к знаменитости. Ходченкова обнимает в ответ Устюгова, при этом устремляя взгляд вдаль, в ее глазах — спокойствие.
Кадр получился настолько страстным и в то же время живым, что некоторые из пользователей даже предположили, что Александр — новый возлюбленный светской львицы.
«Кто он?» — спросил один из фолловеров.
Впрочем, другие подписчики поспешили опровергнуть догадки о возможных переменах в личной жизни теледивы. Они напомнили, что Ходченкова не привыкла публично говорить о своих романтических отношениях, а совместное фото с Устюговым — результат работы над спектаклем. Знаменитости вместе играют в постановке «История любви. Комедия ошибок».
Так или иначе, чувственный кадр произвел сильное впечатление на юзеров, и они выразили восхищение красивой парой.
«И страсть, и нежность»;
«Нежно, и загадочно»;
«Невероятно красиво!»
«Магия какая-то», — восторгались комментаторы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ходченкова показала новый снимок без макияжа.
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