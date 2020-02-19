Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
За последние пять лет средняя стоимость жилья в новых домах выросла на 38,6%.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин
Цены на квартиры в новостройках в России установили новый рекорд, пишут «Известия». Согласно исследованию, за последние пять лет цены на жилье в новых домах в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми выросли на 38,6% и составляют 107,3 тысячи рублей за квадратный метр.
Отмечается, что только в январе темпы роста стоимости единицы площади увеличились на 0,3%. По данным экспертов, такие показатели являются закономерными из-за роста спроса на недвижимость по мере снижения ипотечных ставок после кризиса 2014–2015 годов.
Независимые аналитики утверждают, что средние кредитные ставки для застройщиков составляют 12-14%, а в отдельных случаях и все 18%. Именно по этой причине девелоперам приходится распределять процентную нагрузку на покупателей недвижимости.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минстрой России приступил к разработке госпрограммы социальной аренды жилья.
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