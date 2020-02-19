Три человека погибли при пожаре в частном доме в Прикамье

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Марина Неруцких
Срочная новость 22

Среди жертв трагедии детей нет.

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Прикамье. Как сообщает Интерфакс-Поволжье, жилой дом загорелся в деревне Мичурино Пермского края примерно в 1.12 по местному времени (23.12 по московскому времени). Пожар на площади 30 квадратных метров удалось потушить менее чем за 20 минут.

Во время ликвидации огня в доме были обнаружены тела трех человек. По данным регионального управления МЧС, среди жертв трагедии детей нет.

Обстоятельства и причина возникновения пожара устанавливаются.

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