Как минимум четыре с половиной миллиона рублей похитили из банкомата в Москве

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Василий Заика
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Инцидент произошел ночью 18 февраля на Соколово-Мещерской улице.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

По меньшей мере четыре с половиной миллиона рублей похитили из банкомата на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Инцидент произошел ночью 18 февраля на Соколово-Мещерской улице.

По версии следствия, двое мужчин в масках отжали входную дверь в офисе финансовой организации. После чего взломали банкомат и вытащили из него кассеты с купюрами на общую сумму не менее четырех миллионов 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Ведется розыск злоумышленников.

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