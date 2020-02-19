Как минимум четыре с половиной миллиона рублей похитили из банкомата в Москве

По меньшей мере четыре с половиной миллиона рублей похитили из банкомата на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Инцидент произошел ночью 18 февраля на Соколово-Мещерской улице.

По версии следствия, двое мужчин в масках отжали входную дверь в офисе финансовой организации. После чего взломали банкомат и вытащили из него кассеты с купюрами на общую сумму не менее четырех миллионов 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Ведется розыск злоумышленников.