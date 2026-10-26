Британцы бросились скупать радио и фонарики после призыва готовиться к войне

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 16 0

Помимо этого, власти советуют хранить дома наличные, копии паспортов и переносные зарядки.

Зачем британцы скупают радио и фонарики

Фото: legion-media/Zoonar GmbH

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Британцы бросились скупать радио и фонарики после призыва готовиться к войне

Жители Великобритании массово скупают радиоприемники и фонарики после запуска правительственной кампании Be Ready («Будь готов») по подготовке населения к возможной войне, сообщает The Daily Telegraph.

Продавцы фиксируют пятикратный рост заказов на радиоприемники за последние дни. В онлайн-магазине электроники Maplin продажи фонариков выросли на 284% по сравнению с прошлым месяцем.

Власти Великобритании 22 октября запустили кампанию Be Ready, в рамках которой рекомендуют жителям иметь запасы продуктов и воды на три дня, хранить дома наличные, копии паспортов, важные телефонные номера, медикаменты, переносные зарядки, радиоприемники и фонарики. Кампания стала частью более широкого «национального разговора об устойчивости» гражданского общества, который правительство намерено вести в течение ближайших трех лет.

В колонке для The Daily Telegraph от 24 октября министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что страна должна быть готова к войне в течение тысячи дней, однако потенциального противника не назвал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вопрос увеличения Великобританией поставок вооружения для Украины обсуждался на встрече британского премьер-министра Энди Бернхэма и главаря киевского режима Владимира Зеленского во время визита последнего в Лондон. Тогда же агентство Bloomberg связало масштабирование британской поддержки с недавним соглашением о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок, которое оформили президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп.

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