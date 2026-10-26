Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти Сергея Соседова

Близкие музыкального критика считают, что обстоятельства его гибели требуют дополнительной проверки.
Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела о смерти музыкального критика Сергея Соседова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По поручению руководителя СК следователи должны проверить, соблюдались ли требования безопасности в гостинице Нерюнгри, где критик упал с лестницы и получил смертельную травму головы.
Поводом для дополнительного внимания к делу стали сомнения родственников в полноте проведенного расследования.
«Во исполнение поручения Председателя СК России руководителем СУ СК России по Республике Саха — Якутия Кондратенко В. В. будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении ведомства.
Трагедия произошла 23 сентября. Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». В гостинице он упал с лестницы, ударился затылком и потерял сознание. Сотрудники отеля вызвали скорую помощь.
Музыкального критика доставили в больницу, где ему провели операцию, продолжавшуюся около трех часов. Однако травма головы привела к кровоизлиянию и отеку мозга. Несмотря на усилия врачей, спасти телеведущего не удалось. Он скончался спустя несколько часов после госпитализации.
Прощание с Соседовым состоялось 30 сентября в Москве, в тот же день его похоронили на Перепечинском кладбище.
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