Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти Сергея Соседова

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 41 0

Близкие музыкального критика считают, что обстоятельства его гибели требуют дополнительной проверки.

Как продвигается расследование по делу о смерти Соседова

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Умер Сергей Соседов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела о смерти музыкального критика Сергея Соседова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По поручению руководителя СК следователи должны проверить, соблюдались ли требования безопасности в гостинице Нерюнгри, где критик упал с лестницы и получил смертельную травму головы.

Поводом для дополнительного внимания к делу стали сомнения родственников в полноте проведенного расследования.

«Во исполнение поручения Председателя СК России руководителем СУ СК России по Республике Саха — Якутия Кондратенко В. В. будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении ведомства.

Трагедия произошла 23 сентября. Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». В гостинице он упал с лестницы, ударился затылком и потерял сознание. Сотрудники отеля вызвали скорую помощь.

Музыкального критика доставили в больницу, где ему провели операцию, продолжавшуюся около трех часов. Однако травма головы привела к кровоизлиянию и отеку мозга. Несмотря на усилия врачей, спасти телеведущего не удалось. Он скончался спустя несколько часов после госпитализации.

Прощание с Соседовым состоялось 30 сентября в Москве, в тот же день его похоронили на Перепечинском кладбище.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Умер Сергей Соседов
20 окт
Квартиры, дача и акции: кому достанется наследство Сергея Соседова
8 окт
«Роковое совпадение»: Малахов вспомнил последние дни жизни Соседова
5 окт
«Приснись, скажи хоть что-нибудь: как мама Соседова живет после смерти ведущего
1 окт
Артисты первой величины не приехали: продюсер Дзюник о прощании с Соседовым
30 сент
Утонула в цветах: как выглядит могила Сергея Соседова
30 сент
«Таких уже не будет»: певец Наджиев рассказал, каким запомнил Соседова
30 сент
Матери Сергея Соседова понадобилась помощь врачей на похоронах сына
30 сент
«Пример для подражания»: Запашный признался, за что уважал Соседова
30 сент
«Как после этого жить?» — Песков заплакал на прощании с Соседовым
30 сент
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.49
-0.05 90.09
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:43
Британцы бросились скупать радио и фонарики после призыва готовиться к войне
22:28
Суд на Украине в 125 раз снизил залог для Юлии Тимошенко
22:20
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти Сергея Соседова
22:10
«Ферритиновое лицо»: можно ли распознать нехватку железа по внешности
21:54
Дело о пропаже украшений Лерчек на 14 миллионов возбудили повторно
21:41
Умер актер, сыгравший русского офицера Павла Чехова в «Звездном пути»

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Макрон взялся за замену российского СПГ
Работающим матерям ограничили срок больничных
«Не могу отвести глаз»: Пересильд показала жаркие объятия с Дмитриенко — фото
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео