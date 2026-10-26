Суд на Украине в 125 раз снизил залог для Юлии Тимошенко

Высший антикоррупционный суд Украины уменьшил залог для лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко примерно в 125 раз — с 33,3 миллиона гривен (722,5 тысячи долларов. — Прим. ред.) до 266 тысяч (5,8 тысячи долларов. — Прим. ред.). Об этом сообщает «Украинская правда».

«Об уменьшении суммы залога в суде попросила сама Тимошенко», — говорится в публикации издания.

Политика подозревают в попытке подкупа депутатов Верховной рады. В начале года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало аудиозапись предполагаемого разговора, в котором, по версии ведомства, обсуждались порядок голосования и денежное вознаграждение.

Тимошенко отвергла обвинения и заявила, что опубликованные записи сфальсифицированы, а подобного разговора в ее жизни никогда не было.

В рамках расследования правоохранители также провели обыски в офисе партии «Батькивщина».

В январе суд определил размер залога для политика в 33 миллиона гривен. Необходимую сумму удалось собрать за несколько дней, поэтому Тимошенко не отправили в следственный изолятор. При этом ей установили ряд ограничений: запретили выезжать за пределы Киевской области и контактировать с 66 депутатами.

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