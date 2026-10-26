Дело о пропаже украшений Лерчек на 14 миллионов возбудили повторно

Уголовное дело о пропаже ювелирных изделий, изъятых у блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, возбудили повторно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Правоохранители снова возбудили уголовное дело по факту пропажи изъятых при проведении предварительного расследования у Лерчек ее ювелирных изделий. По делу обвинение в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, предъявлено тому же следователю, которого ранее обвинили в превышении должностных полномочий», — рассказал собеседник агентства.

Речь идет о часах Rolex и браслете Bulgari общей стоимостью 14,4 миллиона рублей. Украшения изъяли во время обысков и поместили на хранение в служебный сейф в Новой Москве, однако позднее ценности исчезли.

Первоначально по этому факту завели уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении следователя Никиты Тулупова.

По данным МВД России, украшения не были приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранились с нарушением установленных правил. Следствие также рассматривало версию о возможной подмене драгоценностей. Сам Тулупов ранее не признал вину.

Однако впоследствии прокурор отменил постановление о возбуждении дела в отношении следователя.

Ранее онкобольная Лерчек жаловалась на Тулупова и его коллегу. По словам блогера, следователи не позволяли ей обращаться за медицинской помощью, несмотря на сильные боли. Защита Чекалиной отмечала, что из-за этого врачи могли несвоевременно выявить причину ухудшения ее самочувствия.

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